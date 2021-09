FOTO - Roma-Sassuolo 2-1

La Roma si impone sul Sassuolo con il risultato di 2-1. I giallorossi chiudono il primo tempo in vantaggio per 1-0 grazie a una rete di Bryan Cristante, che sfrutta al meglio l'assist di Lorenzo Pellegrini da palla inattiva. La gara è giocata a ritmi molto alti, con entrambe le squadre che cercano di ripartire e giocare in velocità. I neroverdi hanno una grande occasione con Berardi, che trova il gol del vantaggio ma l'azione viene poi fermata per fuorigioco. Rispondono gli uomini di Mourinho, che con Abraham sfiorano il vantaggio che arriva qualche minuto dopo con il sinistro di Cristante. Nel secondo tempo i neroverdi partono forte e trovano il gol con Djuricic al 57'. La reazione dei giallorossi è rapida e vanno vicino al gol del vantaggio con Abraham che prende il palo. Il gol vittoria per gli uomini di Mourinho arriva però a due minuti dalla fine della gara, con El Shaarawy che beffa Consigli con un tiro a giro che si insacca all'angolino.