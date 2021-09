Derby, Cataldi: "Tosto e difficile, non è un confronto tra Mourinho e Sarri"

Al Match Program della Lazio ha rilasciato un'intervista il biancoceleste Danilo Cataldi in vista del derby, in programma domani alle 18.00 all'Olimpico: "Mi aspetto un derby tosto e difficile, nel quale si sfideranno due squadre che vogliono affrontarsi a viso aperto. Non avvertiamo il confronto tra i tecnici, sicuramente sono due personalità forti, ma il derby è sempre Lazio contro Roma, non c’è giocatore o allenatore che possano essere più grandi di questo confronto".