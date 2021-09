Dazn, Vezzali: "Monitoriamo la situazione"

Sulle problematiche relative alla trasmissione di Dazn in alcune partite di Serie A, "la situazione ci è stata posta subito all'attenzione da quando si è riscontrata la problematica. Ovviamente questo rientra nell'autonomia del calcio, con i diritti televisivi, ma sicuramente stiamo monitorando la situazione perché possa risolversi tutto a vantaggio degli utenti che sono quelli che poi vogliono vedere le loro squadre in televisione e fare il tifo per la squadra del cuore". Lo ha detto la sottosegretaria allo Sport Valentina Vezzali, a margine della presentazione del #BeActive multisport Village al Foro Italico che rientra nella settimana europea dello sport.