Sarri: "Zaniolo era in fuorigioco. Solo arbitro e Var hanno visto il rigore del 2° tempo"

Alla vigilia di Lazio-Lokomotiv Mosca di Europa League, l'allenatore biancoceleste Maurizio Sarri in conferenza stampa torna a parlare della vittoria nel derby e degli episodi: "Leiva non ha fatto fatto, ma lo ha subìto. Il rigore? Zaniolo era in fuorigioco. E poi il rigore nel secondo tempo lo hanno visto solo l'arbitro e il Var. Io in due giorni non ho visto il contatto: se c'è, è Zaniolo che prende Akpa. Ma non mi interessa, i punti li abbiamo fatti e dobbiamo pensare al futuro. Una stagione non deve basarsi su un derby, per quanto sia importante".