Ufficiale: il Cagliari esonera Semplici. Tra i nomi per sostituirlo c'è quello di Diego Lopez

Altro cambio di panchina in Serie A, dove dopo che l'Hellas Verona ha esonerato Eusebio Di Francesco anche il Cagliari scegli di cambiare ed esonerare Semplici. Un inizio di campionato che non ha convinto la dirigenza sarda, che ha scelto di cambiare per evitare di perdere altri punti. Tra i nomi per sostituirlo ci sarebbe quello di Diego Lopez, che ha già allenata la squadra rossoblù.

A conferma della notizia lanciata dal giornalista sportivo arriva anche il comunicato ufficiale del Cagliari. Questo il testo della società: "Il Cagliari Calcio comunica di aver sollevato Leonardo Semplici dal suo incarico di allenatore della prima squadra. Contestualmente sono stati esonerati il vice allenatore Andrea Consumi, il preparatore atletico Yuri Fabbrizzi ed i collaboratori tecnici Rossano Casoni e Alessio Rubicini. Arrivati al Cagliari lo scorso febbraio il mister e il suo staff sono stati tra gli artefici della rimonta salvezza della passata stagione: la Società desidera ringraziarli per il lavoro sin qui svolto con serietà e massima professionalità augurando a tutti il meglio per il prosieguo della propria carriera".

(cagliaricalcio.com)

