La sconfitta per 6-1 in casa dell'Inter ed una serie di riflessioni metterebbero in bilico, secondo le indiscrezioni del portale sportivo, la posizione di Sinisa Mihajlovic sulla panchina del Bologna. E spunta l'ipotesi Daniele De Rossi, che dopo l'Europeo ha concluso la sua avventura nello staff azzurro di Roberto Mancini: le prossime partite potrebbero essere determinanti per Mihajlovic e il Bologna penserebbe all'ex capitano romanista, già contattato in estate.

(tuttomercatoweb.com)

