Atalanta, Gasperini: "Roma con margini di crescita, Mourinho ha dato entusiasmo alla piazza"

Alla vigilia di Salernitana-Atalanta, in scena domani sera, l'allenatore nerazzurro Gian Piero Gasperini ha parlato anche delle avversarie in campionato, tra le quali la Roma: "Il Napoli è fortissimo, ha una batteria di attaccanti notevoli, che danno possibilità anche di recuperare partite. Riguardo il Milan, anche se giocare a Liverpool è molto difficile, serve anche avere un po' di fortuna per restare in partita. In questo momento sono le due squadre più titolate e giustamente in cima alla classifica, anche la Roma sta segnando tanto. Mourinho ha dato entusiasmo a una grande piazza, ma ha margini di crescita. Anche la Juve, che è partita male, e la Lazio di Sarri. Ma anche le altre squadre come Sassuolo e Fiorentina".