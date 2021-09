As Roma: esuberi inseriti nella lista Serie A per ragioni di tutela legale. Riccardi in Primavera da fuori quota

Al contrario di quanto accaduto per la lista Uefa, i calciatori considerati fuori dal progetto tecnico fin dalle prime settimane dopo l'arrivo di Mourinho sono stati inseriti nella lista della Serie A. Secondo quanto riferisce Emanuele Zotti de Il Tempo, la Roma ha optato per l'inclusione degli esuberi nell'elenco per ragioni di tutela legale. Nessun reintegro in vista, dunque, per i calciatori che hanno rifiutato tutte le destinazioni nel corso dell'ultima sessione di calciomercato.

Alessio Riccardi, invece, farà ancora parte del gruppo della Primavera, in qualità di fuori quota.