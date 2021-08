VIDEO - Mourinho sul mercato: «Non ho diritto di chiedere di più, felice degli sforzi della Roma»

"Ho cercato di spiegare la situazione del mercato, che è stato di reazione". Josè Mourinho torna a parlare del mercato della Roma, precisando le affermazioni dopo il match con il Trabzonspor: "Abbiamo perso 2 giocatori che non ci aspettavamo, abbiamo dovuto reagire. Non abbiamo preso qualche giocatore che nella mia visione sarebbe stato importante. Ma quando una società fa uno sforzo del genere per una reazione fantastica ai problemi che il mercato ti pone, non ho il diritto di mettere nessun tipo di pressione"

"Il tempo è una parola chiave in questo progetto, la parola che mi ha portato qui - prosegue - . Mi nascondo dietro questo termine, capisco perfettamente che sarà difficile fare qualcosa in più, ora devo lavorare con i giocatori che ci sono in rosa. C'è tempo per fare qualcosa di più, se non si farà adesso si farà a gennaio o in estate. Non vorrei più parlare di mercato, anche se probabilmente torneremo a parlarne nella prossima conferenza. Sono contento per gli sforzi della società e per sta lavorando in questo progetto, non ho diritto a chiedere di più."