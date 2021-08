VIDEO - Mourinho sugli esuberi: "Situazione non facile: c'è chi preferisce giocare e chi vuole altro"

Nella conferenza stampa alla vigilia del mach contro la Salernitana, Josè Mourinho ha commentato anche la situazione legata agli esuberi: "Situazione non facile da commentare. Sono giocatori diversi e che hanno gente intorno diversa. Pedro voleva giocare ad esempio, per questo si deve rispettare ed è stato mandato via, anche se ha scelto un club rivale si deve rispettare la sua professionalità e la sua voglia di giocare. Questo è un profilo di giocatore perfetto per ogni club. Ci sono poi profili diversi, qualcuno preferisce giocare e qualcun altro preferisce fare altro, e così le cose sono più complicate. Ma ognuno è libero di fare quel che vuole, così come la società, e io come allenatore"

