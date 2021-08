VIDEO - Mourinho: «Auguri a Florenzi, voleva il Milan e la Roma lo ha accontentato»

José Mourinho parla in conferenza stampa anche di Alessandro Florenzi, che si è accasato al Milan: "Gli faccio gli auguri per una buona stagione, se possibile che finisca dietro di noi (ride, ndr). Spero che a Milano possa essere felice, ho parlato con lui una volta qui è nella sua testa era perfettamente chiaro cosa voleva fare e cosa no. Voleva andare al Milan e per me i desideri dei giocatori contano. La società ha collaborato nell'accontentare la sua volontà"