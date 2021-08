VIDEO - Mourinho: "Abbiamo bisogno di 3 attaccanti, punto su Borja Mayoral"

Tra le tematiche affrontate da Mourinho nella conferenza stampa di vigilia di Salernitana-Roma, c'è anche quella legata a Borja Mayoral, il cui spazio rischia di ridursi con gli arrivi di Abraham e Shomurodov: "Conto su di lui, abbiamo bisogno di 3 attaccanti. Non si può affrontare una stagione con soli 2 attaccanti, si gioca il giovedì, la domenica, 2 attaccanti è un rischio che non vogliamo correre. Borja è un giocatore di qualità, lo scorso anno ha fatto gol ed è un grande professionista. Non mi piacerebbe che andasse via"

