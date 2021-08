Ulivieri: "Il ritorno del pubblico è una vittoria di tutto il calcio"

ADNKRONOS - «È una vittoria di tutto il calcio: con il ritorno anche se a metà del pubblico negli stadi si è visto che c'è voglia di riappropriarsi dei sentimenti che accompagnano le partite. Anche con il caldo di questi giorni. Ho visto più entusiasmo e gioia che voglia di rivalsa contro il periodo che abbiamo passato». Lo dice all'Adnkronos il presidente dell'Associazione allenatori di calcio, Renzo Ulivieri: «Ma questo è solo il primo round, il percorso è lungo. C'è bisogno di riavvicinare allo stadio persone, anche ragazzi e bambini, che in questo periodo hanno preso altre strade, si sono allontanati dalla visione del calcio giocato in presenza». In questo è fondamentale, per Ulivieri, «che tutti, dai calciatori agli allenatori agli arbitri ai club, producano spettacolo. Ce n'è bisogno, occorre un calcio che sia orientato e di movimento, perché il rapporto tra pubblico e chi gioca è intimo e questa intimità va riacchiappata. Discorso lungo ripeto, e soprattutto d'immagine. Chi governa il calcio deve pensare solo al risanamento economico, senza prendere strade strane come la Superlega: serve ridurre i costi. E se qualche grande giocatore va via, si dia spazio ai giovani, si prenda tra loro».