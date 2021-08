Serie A: poker dell'Inter al Genoa, in gol anche Dzeko. Il Sassuolo passa a Verona 3-2

Buona la prima per Simone Inzaghi e Alessio Dionisi rispettivamente sulle panchine di Inter e Sassuolo. I nerazzurri campioni d'Italia aprono la Serie A con una vittoria: a San Siro battono il Genoa 4-0 con le reti di Skriniar (6'), Calhanoglu (14'), Vidal (74') e dell'ex giallorosso Dzeko (87').

Ko all'esordio per Eusebio Di Francesco alla guida dell'Hellas Verona, il Sassuolo passa 3-2: in gol Raspadori (32'), Djuricic (51') e Traorè (77'), per i padroni di casa doppietta di Zaccagni (71' rig e 90').