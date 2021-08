Negli anticipi della seconda giornata di campionato in scena il sabato la Lazio asfalta lo Spezia 6-1 all'Olimpico: tripletta di Immobile e reti di Felipe Anderson, Hysaj e Luis Alberto. Sull'altro campo, invece, l'Atalanta in casa non va oltre lo 0-0 col Bologna di Mihajlovic.

Punteggio pieno per la squadra di Sarri in classifica, 4 punti per Atalanta e Bologna, uno per lo Spezia.