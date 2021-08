Serie A, la Juve parte con un pari: 2-2 con l'Udinese. Bologna-Salernitana 3-2

Massimiliano Allegri inizia con un pareggio la sua seconda avventura sulla panchina della Juventus: in casa dell'Udinese termina 2-2. Ai gol di Dybala (3') e Cuadrado (23') rispondono Pereyra su rigore (51') e Deulofeu (83').

Il Bologna, invece, vince in casa contro la neopromossa Salernitana: con entrambe le squadre in 10, Bonazzoli apre il match al 52' dagli undici metri, poi De Silvestri (59') pareggia i conti, prima del nuovo vantaggio di Coulibaly al 70'. In 7 minuti Arnautovic e De Silvestri ribaltano fissando il punteggio sul 3-2.