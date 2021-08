Serie A: Juve sconfitta in casa dall'Empoli, 2-1 della Fiorentina al Toro

Clamorosa sconfitta della Juventus in casa nella seconda giornata di campionato: l'Empoli, neopromosso, di Andreazzoli passa 1-0 con la rete decisiva di Mancuso. Nell'altra gara della serata la Fiorentina si impone 2-1 sul Torino allo stadio "Artemio Franchi": gol di Gonzalez e Vlahovic per la vittoria, sul finale la rete di Verdi per i granata.