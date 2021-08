Serie A: esordio ok per Sarri, 3-1 per la Lazio ad Empoli. Piccoli in extremis per la vittoria dell'Atalanta sul Toro

Debutto positivo per Maurizio Sarri sulla panchina della Lazio: i biancocelesti vincono in trasferta la prima di campionato battendo in rimonta l'Empoli per 3-1. All'iniziale vantaggio della squadra di Andreazzoli con Bandinelli replica Milinkovic-Savic al 6', prima del raddoppio di Lazzari alla mezz'ora di gioco e del tris su rigore di Immobile al 41'.

Beffa, invece, per il Torino in casa contro l'Atalanta, che passa 2-1: in svantaggio dal 6' dopo un gran gol di Muriel, i granata sfoderano una buona prestazione trovando il pareggio al 79' con Andrea Belotti, subentrato al 65'. Ma in pieno recupero Roberto Piccoli firma la vittoria per la formazione di Gasperini.