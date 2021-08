Serie A, Cagliari-Spezia 2-2: Joao Pedro firma la rimonta dei padroni di casa

Si chiude anche la penultima partita in programma per questo primo turno di campionato: Cagliari e Spezia si dividono la posta in palio con un 2-2. Gli ospiti vanno in vantaggio al 7' con il gol di Gyasi e raddoppiano al 58' con Bastoni, ma poi c'è il ritorno dei padroni di casa. In 4' Joao Pedro mette a segno la doppietta che regala ai suoi il primo punto di questa stagione.