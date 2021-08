Salernitana: Strandberg espulso col Bologna, salta la Roma

Dopo il debutto con la Fiorentina in casa, la Roma sarà ospite della Salernitana per la seconda giornata di Serie A. Castori, però, non avrà a disposizione il difensore Stefan Strandberg: il norvegese, durante la gara con il Bologna, è stato espulso per somma di ammonizioni. Strandberg salterà dunque il match con la Roma, in programma domenica 29 agosto.