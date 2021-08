Un'esclusione che farà sicuramente discutere e che alimenterà le voci sul futuro di Gonzalo Villar. Il centrocampista spagnolo della Roma è stato escluso da Mourinho dalla lista dei giocatori a disposizione per stasera. Esclusione che, come riferisce l'emittente televisiva, è motivata da una scelta strettamente tecnica. Stasera solo tribuna per lo spagnolo, cosi come era toccato a Reynolds nel precedente match.

(Dazn)