Salernitana-Roma: colloquio fitto tra Mourinho, Calafiori, Mayoral e Diawara al momento del cambio

Tutti concentrati. José Mourinho non ammette cali di tensione nemmeno sul 4-0 a favore e al riguardo c'è un episodio da segnalare al minuto 83', quando ha chiamato un triplo cambio: dentro Calafiori per Vina, Mayoral per Abraham e Diawara per Veretout. Il tecnico giallorosso ha chiamato a se i 3 giocatori subentrati per un lungo colloquio prima del loro ingresso in campo.