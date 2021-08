Salernitana: fisioterapia per Djuric e Veseli. Domani rifinitura alle 9.30

Allenamento pomeridiano per la Salernitana. I granata hanno aperto la seduta con una fase di attivazione a secco e con la palla seguita da esercitazioni tecnico-tattiche. Djuric e Veseli si sono sottoposti a seduta fisioterapica. Le condizioni del bosniaco rischiano di far rivedere qualcosa in attacco e in particolare a chi farà coppia con Bonazzoli.

Simy in ritardo, la scelta potrebbe cadere su Obi. Nel frattempo, rescissione contrattuale per tre granata, si tratta di Giannetti, Firenze e Musso. La seduta di rifinitura in vista della gara contro la Roma è fissata per domani alle 9.30 presso il C.S. "Mary Rosy".