VIDEO - Roma-Fiorentina, squadra in campo per lavoro post partita

La Roma di José Mourinho vince la prima gara ufficiale della Serie A 2021/2022. La squadra giallorossa, che arrivava dalla trasferta vittoriosa in Turchia contro il Trabzonspor valida per l'andata dei playoff di Conference League, al termine della partita di questa sera è rimasta in campo per seguire un lavoro di scarico in vista della gara europea di ritorno. Il lavoro ha riguardato i subentrati e coloro che non sono stati schierati dallo Special One. Il tempo a disposizione dei giocatori per recuperare non è molto, visto che si tornerà in campo giovedì sera, e Mourinho vuole sfruttare ogni momento a propria disposizione per lavorare.