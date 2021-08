Roma-Fiorentina, quinto gol in cinque presenze consecutive per Mkhitaryan. Meglio di lui solo Lamela con la maglia giallorossa

La Roma chiude in vantaggio per 1-0 il primo tempo contro la Fiorentina grazie a una rete di Mkhitaryan, che riceve palla in area di rigore da Abraham e a tu per tu con Terracciano non sbaglia siglando il primo gol in campionato per i giallorossi. L'armeno, come riportato dal portale di statistiche sportive Opta, con la rete di questa sera ha realizzato cinque gol in altrettante presenze. Meglio di lui solo Lamela nel novembre 2012 che ne realizzò sei.

