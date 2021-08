ROMA-FIORENTINA: le probabili formazioni dei quotidiani. Diawara dal 1', ballottaggio Ibañez-Kumbulla

Tutte conferme o quasi. Per la prima di campionato José Mourinho punta sul sicuro e di conseguenza non ci saranno tanti cambi per Roma-Fiorentina dopo la prima uscita stagione con il Trabzonspor. Rispetto alla gara di 3 giorni fa in Turchia possibile solo un cambio a centrocampo, con l'inserimento di Diawara al posto di uno tra Cristante e Veretout. In difesa Kumbulla e Ibañez si giocano una maglia da titolare, in attacco confermato Shomurodov con Abraham pronto a debuttare a partita in corso.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI PRINCIPALI QUOTIDIANI

CORRIERE DELLO SPORT: Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibañez, Viña; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Shomurodov.

GAZZETTA DELLO SPORT: Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Kumbulla, Viña; Veretout, Diawara; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Shomurodov.

IL MESSAGGERO: Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibañez, Viña; Diawara, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Shomurodov.

CORRIERE DELLA SERA: Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Kumbulla, Viña; Cristante, Diawara; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Shomurodov.

IL TEMPO: Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibañez, Viña; Cristante, Diawara; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Shomurodov.

IL ROMANISTA: Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibañez, Viña; Cristante, Diawara; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Shomurodov.

LR24