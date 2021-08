Roma-Fiorentina, espulso Zaniolo per somma di ammonizioni. Salterà la gara con la Salernitana

La Roma, che disputando la prima gara del campionato di Serie A 2021/2022 contro la Fiorentina, ha dovuto rinunciare a gara in corso a Nicolò Zaniolo. Il talento giallorosso infatti è stato espulso dal direttore di gara per somma di ammonizioni. Il giocatore non sarà a disposizione di José Mourinho per la seconda giornata di campionato contro la Salernitana.