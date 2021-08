Roma-Fiorentina, due assist per Abraham in una singola partita per la prima volta da quando gioca nei massimi campionati europei

Tammy Abraham, nuovo attaccante della Roma di José Mourinho, è uno dei protagonisti assoluti della gara di questa sera contro la Fiorentina. Il centravanti inglese, come riportato dal portale di statistiche sportive Opta, ha servito infatti due assist, rispettivamente a Mkhitaryan e Veretout, per la prima volta in una singola partita da quando milita in uno dei cinque massimi campionati europei.

