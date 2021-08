Roma-Fiorentina: debutto per Abraham (VIDEO)

Dopo l'arrivo nel giorno di Ferragosto, l'ufficialità e il ritorno in Inghilterra per ottenere il visto, Tammy Abraham sta osservando una "quarantena light", che prevede casa-lavoro-casa e gli consente di prender parte alla prima giornata di campionato contro la Fiorentina. Mourinho schiera l'attaccante inglese, arrivato dal Chelsea, dal 1' contro i viola allo stadio Olimpico.

⏰ ????? ???? ⏰

From ??????? to ?? ... @tammyabraham's new adventure starts now!#ASRoma #RomaFiorentina pic.twitter.com/WWPbupI8ml

— AS Roma English (@ASRomaEN) August 22, 2021