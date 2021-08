Roma-Fiorentina: all'Olimpico presenti anche i Friedkin

La Roma si prepara a scendere in campo per la prima giornata di Serie A 2021/2022. La squadra allenata da José Mourinho, che arriva dalla vittoria nell'andata dei playoff di Conference League contro il Trabzonspor, dovrà affrontare la Fiorentina di Italiano. Per l'esordio stagionale davanti ai propri tifosi sono presenti anche Dan e Ryan Friedkin, che continuano a seguire la squadra in ogni impegno ufficiale.