Roma-Fiorentina, all'Olimpico presenti 26.997 spettatori

La Roma, dopo la vittoria in casa del Trabzonspor valida per l'andata dei playoff di Conference League, è scesa in campo questa sera contro la Fiorentina per la prima partita ufficiale della Serie A 2021/2022. La squadra di Mourinho ha ritrovato i propri tifosi, che hanno risposto in massa e hanno acquistato quasi tutti i tagliandi messi in vendita per la gara. Sono infatti 26.997 gli spettatori, per un incasso pari a 872.774 euro.