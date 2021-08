Lega Serie A: chiesti a Dazn chiarimenti sulle difficoltà di trasmissione

La Lega Serie A ha inviato in serata una lettera a Dazn, chiedendo chiarimenti sulle difficoltà emerse nel corso del weekend per quanto riguarda la trasmissione delle partite del campionato. Una comunicazione per richiedere anche garanzie sulla riduzione dei disservizi per i prossimi turni affinché gli utenti possano vedere le gare senza difficoltà.