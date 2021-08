Inter, Inzaghi: "Dzeko tra i migliori centravanti in circolazione. L'ho chiesto a prescindere da Lukaku"

Alla vigilia del debutto in campionato della sua Inter, che affronterà domani il Genoa a San Siro, Simone Inzaghi risponde alle domande dei giornalisti in conferenza stampa. Fra le varie tematiche trattate, anche una risposta su Edin Dzeko. Queste le parole del tecnico ex Lazio:

"Dzeko è un giocatore che ho incontrato in tutti questi anni e tra i migliori centravanti in circolazione. Al di là della situazione che s'è creata con Lukaku, lui è stato una mia esplicita richiesta. Domani sappiamo che mancheranno Lautaro e Sanchez e in più arriverà un altro giocatore a completare il reparto. Poi ho Pinamonti e Satriano che in questi 45 giorni si sono allenati molto bene e inoltre ho Calhanoglu, che all'occorrenza posso alzare".