Inter, Dzeko: "Non segnavo da tanto in Serie A, era importante sbloccarsi"

"È stato un giorno emozionante. Dopo una stagione senza i tifosi quest'anno sono finalmente tornati, era la mia prima partita, in uno stadio nuovo. C'era anche mia madre allo stadio. Era un giorno importante ed è andata bene: abbiamo vinto ed è arrivato il gol, che ho cercato tanto". Così l'attaccante dell'Inter Edin Dzeko ai microfoni della tv del club nerazzurro pochi giorni dopo il gol al Genoa al suo debutto con la maglia dei campioni d'Italia.

"Non segnavo da tanto in Serie A, da quel punto di vista era importante sbloccarsi -aggiunge il 35enne bosniaco-. Fare subito gol nel nuovo stadio è bellissimo, ci dà ancor più fiducia per il futuro. Sembra che giochi qui da molto tempo, ma non è difficile: qui ci sono tanti giocatori bravi, ed è per questo che sono venuto qui. Mi sono divertito tanto con il Genoa: siamo una squadra forte e vogliamo proseguire questo percorso".