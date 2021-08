FOTO - Salernitana-Roma 0-4

Due su due, anche in campionato: la Roma infila altri 3 punti vincendo in trasferta contro la Salernitana dopo il successo interno sulla Fiorentina. Primo tempo a cercare, senza successo, la via più comoda per la porta avversaria, poi gli squilli della ripresa. Uno dopo l'altro. A sbloccare è Pellegrini, che sfrutta un passaggio dalla sinistra di Vina. Raddoppia Veretout su azione corale e fulminea. Terzo gol targato Abraham, che trova la prima rete con la maglia giallorossa prima che Lorenzo Pellegrini buchi ancora Belec, pescando il poker definitivo. Di seguito le immagini relative al match.