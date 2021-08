Fiorentina, Italiano: "Cambi in Coppa Italia in vista della Roma"

"Forse il Cosenza ha un cantiere aperto da pochi giorni ma ora quasi tutte le squadre lo sono, Fiorentina compresa che ha un allenatore nuovo e che deve lavorare con giocatori arrivati da 6-7 giorni come i nazionali, stiamo lavorando per metterli in pari come nozioni e principi di gioco. Dopo un mese nessuno è perfetto ma ci presentiamo bene, le ultime amichevoli potevano andare meglio è vero, ma dobbiamo crescere e migliorare. Siamo insomma un cantiere aperto ma questa gara è la prima della stagione e va onorata". Vincenzo Italiano parla così in conferenza stampa alla vigilia del match di Coppa Italia tra la sua Fiorentina e il Cosenza.

Il tecnico viola annuncia cambi in vista del match con la Roma alla prima di campionato: "Domani andrà in campo chi sono convinto potrà dare qualcosa a livello di crescita e di proposta rispetto alle due amichevoli. Per come lavoriamo e il metodo poi può accadere di tutto anche in vista di Roma. In ogni gara ci sono opportunità per tutti, nulla è definitivo".