Va in scena un'altra assemblea della Lega Serie A: all'ordine del giorno, oltre ai Pacchetti Scommesse Sportive e Dati e ai diritti tv per il Campionato Primavera, anche le misure per la sostenibilità del sistema calcio, con la possibilità di richiedere ristori o sostegni dal Governo come la rateizzazione di imposte e contributi. Nella videoconferenza per l'assemblea, presenti i rappresentanti di tutti e 20 i club della massima serie italiana.

(ansa)