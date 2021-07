Milan, Pioli: "Stimolanti i rientri di Allegri, Sarri, Spalletti e Mourinho"

"Il gruppo sa di non aver terminato il processo di crescita e che dovremo lavorare tanto". Così Stefano Pioli, allenatore del Milan, intervenuto in conferenza stampa per presentare la nuova stagione. "Il riscatto di Tomori (dal Chelsea, ndr) e' stato importante, si e' calato bene nella nostra mentalita'. La societa' ha fatto un grande investimento su un giocatore molto importante. Tonali? Sono felice sia rimasto, ci dara' soddisfazioni". "I rientri di Allegri, Sarri, Spalletti, Mourinho sono stimolanti, dispiace non ci sia Conte - ha detto Pioli -. Sara' un bel campionato anche per noi allenatori".