Fiorentina, Italiano: "Roma fra le squadre più forti, cercheremo di farla soffrire"

Dopo la vittoria contro la Virtus Verona, che milita in Lega Pro, in amichevole per 4-0, l'allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano ha dedicato un pensiero anche alla Roma di Mourinho, che affronterà nella prima giornata di campionato: «È una squadra fra le più forti, sta disputando amichevoli importanti, noi cercheremo di farla soffrire come proveremo a fare contro tutte avversarie. Prima però dovremo affrontare l'impegno di Coppa Italia».