AIA: Rocchi è il nuovo designatore arbitrale di Serie A e B

Ufficializzati i nuovi ruoli arbitrali in vista della stagione alle porte: annunciato Gianluca Rocchi come nuovo responsabile della CAN di A e B in una conferenza congiunta dell'AIA - presente il presidente Trentalange - e della Figc - con Gabriele Gravina -. "Pensiamo che Rocchi sia il nuovo, dobbiamo imparare a fare strada ai giovani e costruire il miglior sistema arbitrale al mondo, senza protagonismi. Vogliamo aprire canali di comunicazione", queste le parole del presidente Trentalange.