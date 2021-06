Lega Serie A: assemblea il 1° luglio

Nuova assemblea in vista per la Lega di Serie A, con diritti tv e orari-spezzatino sul tavolo. È stata infatti convocata un'assemblea per il prossimo giovedì 1 luglio alle 16, in videoconferenza: tra i punti all'ordine del giorno, oltre alle comunicazioni di presidente e ad, ci sono in particolare l'esito dell'asta per i diritti tv della Coppa Italia e della Supercoppa per il prossimo triennio e la proposta di spalmare le 10 partite di Serie A di ogni giornata in altrettanti orari diversi a partire dalla prossima stagione.