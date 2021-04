VIDEO - Fonseca su Smalling: "Sta molto meglio, ma non rischieremo nulla"

Ancora emergenza difensiva per la Roma, che ricomincia la corsa Champions contro il Sassuolo con le assenze di Ibanez (squalificato), Kumbulla e soprattutto Smalling, che prosegue nella sua stagione travagliata. Paulo Fonseca, in conferenza stampa, ha parlato proprio delle condizioni del difensore inglese: "Smalling sta molto meglio, questo è l’importante. E’ vero che abbiamo bisogno di più giorni per recuperarlo al 100%, non vogliamo correre rischi. Deve ritornare solo quando sarà al 100%, ha bisogno di più giorni per esserlo".