VIDEO - Fonseca: "Serie A ed Europa League competizioni diverse. È difficile quando mancano giocatori importanti"

Interrogato sul diverso andamento della Roma in campionato ed Europa League, Paulo Fonseca ha spiegato il suo punto di vista in conferenza stampa: "Sono due competizioni diverse. Come ho detto prima della partita con l'Ajax, siamo stati quasi sempre per tutta la stagione tra le prime quattro in classifica, dentro l'obiettivo in campionato. E' importante dire che sono mancati giocatori importanti e abbiamo lasciato le prime quattro posizioni - ha detto alla vigilia di Roma-Bologna -. La Serie A è una competizione lunga con tante partite, mentre in Europa League, dopo la fase di gruppo, sono partite ad eliminazione diretta. La verità è che in una competizione lunga si può sbagliare di più. Se non ci sono giocatori importanti, è troppo difficile".