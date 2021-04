VIDEO - Fonseca: "Non lavoro per convincere le persone, ma per far vincere la Roma"

"Non lavoro per convincere le persone, ma lavoro per la Roma e per farla vincere", ha detto Paulo Fonseca in conferenza stampa alla vigilia di Torino-Roma, in programma domani alle 18.00. "E’ normale che quando si vince abbiamo più persone dal nostro lato, quando non vinciamo abbiamo più persone contro. Vale per Paulo Fonseca e per tutti gli allenatori. Capisco bene questo, ma la cosa più importante è fare il mio lavoro e lavorare per la Roma", ha aggiunto.