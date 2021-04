VIDEO - Fonseca: "Non cambiamo identità, già domani squadra offensiva"

Si ritorna in conferenza stampa sull'argomento strategia-identità. "È stata una questione di strategia di questa partita contro questo avversario. Non cambiamo la nostra identità - ha detto Paulo Fonseca alla vigilia di Torino-Roma e in riferimento alla partita contro l'Ajax di giovedì sera all'Olimpico -. Già domani vogliamo tornare ad essere la stessa squadra, offensiva e che ha iniziativa. Magari con più concentrazione possiamo fare meglio in campionato. E' vero che la squadra in questa partita è stata molto concentrata".