VIDEO - Fonseca: "Infortuni? Si gioca tanto, i calciatori non sono macchine"

Lo stop di Leonardo Spinazzola a causa di un problema muscolare ha scatenato anche analisi e domande sugli infortuni in casa Roma. "Non è un problema solo della Roma, ma di tutte le squadre che giocano tante partite e che hanno giocatori sempre in nazionale - ha detto Fonseca in conferenza stampa alla vigilia di Roma-Bologna -. Ci sono tanti esempi in questo momento, quello che succede alla Roma succede anche in altri club. Ho visto tanti infortuni nelle partite delle nazionali. Il calendario è molto congestionato, con tante partite. Penso che in questo momento si veda di più perché ci sono tante partite. E' un problema di cui dobbiamo parlare. Guardiola ne parla sempre, i giocatori non sono macchine. Giocando tante partite è normale che succede".