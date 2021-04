VIDEO - Fonseca: "Cristante giocherà. Veretout convocato, per la prossima settimana sarà al 100%"

Paulo Fonseca, nella consueta conferenza stampa alla vigilia del Sassuolo, ha fatto il punto sugli infortunato. Le sue parole: "Smalling sta meglio ma non è pronto, Bryan giocherà domani. Può essere una soluzione Spinazzola o Karsdorp in quel ruolo, è una possibilità forte. Veretout? Sta molto meglio, ha fatto un lavoro individuale, si è già allenato con la squadra. Sarà convocato per domani e penso che la prossima settimana potremo averlo al 100%"