Torino: seduta tattica in vista della Roma. Sirugu ancora positivo al Covid, out per domenica

Il Torino prosegue la preparazione al match con la Roma di domenica prossima. I granata si sono allenati questa mattina al Filadelfia. Dopo l’attivazione muscolare, il mister Davide Nicola ha diretto esercitazioni tecniche, movimenti sul possesso palla e una partita a ranghi misti con tempo e campo ridotti.

(torinofc.it)

Fisioterapia per Daniele Baselli, mentre Salvatore Sirugu salterà il match con i giallorossi. Il portiere granata è infatti ancora positivo al Covid. Sirigu, che faceva parte del gruppo di giocatori che si era contagiato durante gli impegni della Nazionale, era risultato positivo lo scorso 5 aprile. Il nuovo tampone a cui si è sottoposto stamattina ha confermato la sua positività e di conseguenza non prenderà parte alla trasferta nella Capitale. Al suo posto giocherà in porta Vanja Milinkovic-Savic, che lo aveva già sostituito tra i pali nel match con l'Udinese.

(corrieregranata.it)