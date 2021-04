Torino: seduta tattica in vista della Roma. Domani nuovo tampone per Sirigu

Allenamento per il Torino in vista della sfida di domenica con la Roma. al Filadelfia. La squadra si è allenata stamattina al Filadelfia.

Dopo l’attivazione muscolare Davide Nicola e il suo staff hanno fatto svolgere lavori sulla forza e a seguire esercitazioni tecniche. La sessione si è poi conclusa con una partita a ranghi misti, con campo e minutaggio ridotti.

Domani in calendario una sessione tecnico-tattica. Sempre domani giornata decisiva per Salvatore Sirigu, che si sottoporrà a un nuovo tampone e in caso di negatività al Covid proverà a strappare la convocazione.