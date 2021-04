TORINO-ROMA: le formazioni UFFICIALI. Mirante in porta, Fazio e Reynolds titolari. Riscaldamento in corso (VIDEO)

LAROMA24.IT - Staccato il pass per le semifinali di Europa League, la Roma si rituffa nel campionato per inseguire un posto in Europa anche nella prossima stagione. Ospite del Torino, senza Pellegrini squalificato oltre agli infortunati, Paulo Fonseca conferma Fazio in difesa, al fianco di Cristante e Ibanez, e Reynolds sulla corsia destra, con Bruno Peres dirottato a sinistra. In mediana Villar con Veretout dal 1'. Attacco tutto spagnolo: Carles Perez e Pedro alle spalle di Mayoral.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

TORINO: Milinkovic-Savic; Izzo, Nkoulou, Bremer; Vojvoda, Lukic, Mandragora, Verdi, Ansaldi; Sanabria, Belotti.

A disp.: Ujkani, Sava, Buongiorno, Lyanco, Singo, Rodriguez, Murru, Baselli, Linetty, Rincon, Gojak, Zaza, Bonazzoli.

All.: Nicola.

ROMA: Mirante; Fazio, Cristante, Ibanez; Reynolds, Villar, Veretout, Bruno Peres; Carles Perez; Pedro; Mayoral.

A disp.: Pau Lopez, Fuzato, Mancini, Juan Jesus, Karsdorp, Santon, Calafiori, Diawara, Pastore, Mkhitaryan, Dzeko.

All.: Fonseca.

Arbitro: Massa. Assistenti: Tegoni-Vecchi. IV uomo: Prontera. VAR: Guida. AVAR: Alassio.

